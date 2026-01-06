Maier wird zum Winter-Schnäppchen

Arne Maier (26) vom FC Augsburg weckt Begehrlichkeiten in der Serie A. Konkret hat es nach Informationen von ‚Sky‘ unter anderem die US Sassuolo auf eine Zusammenarbeit mit dem zentralen Mittelfeldspieler abgesehen. Ein Wechsel bereits im Winer erscheint möglich.

Gut für den italienischen Interessenten: Dem Bericht zufolge würden die Fuggerstädter den früheren deutschen U-Nationalspieler schon im Januar nahezu ablösefrei gehen lassen. Schließlich spielt Maier in der Fuggerstadt sportlich keine Rolle mehr und ist vertraglich zudem lediglich bis zum Ende der Saison gebunden.