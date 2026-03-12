USA oder DFB: Banks hat sich entschieden

Noahkai Banks wird nicht für die USA bei der anstehenden Heim-WM antreten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will das auf Hawaii geborene Innenverteidiger-Talent sein Glück beim DFB versuchen und künftig für Deutschland auflaufen, dem Heimatland seiner Mutter. Bislang durchlief der 19-Jährige alle Junioren-Auswahlmannschaften der USA.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der US-amerikanischen Verband setzte in den vergangenen Wochen alles daran, den Profi vom FC Augsburg auch für die A-Nationalmannschaft zu gewinnen, wucherte vor allem mit der WM-Teilnahme. Bei den anstehenden Länderspielen wird Banks aber nicht für die USA auflaufen. Der DFB soll sich allerdings noch nicht beim Augsburger Stammspieler gemeldet haben.