Bundesliga
USA oder DFB: Banks hat sich entschieden
@Maxppp
Noahkai Banks wird nicht für die USA bei der anstehenden Heim-WM antreten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will das auf Hawaii geborene Innenverteidiger-Talent sein Glück beim DFB versuchen und künftig für Deutschland auflaufen, dem Heimatland seiner Mutter. Bislang durchlief der 19-Jährige alle Junioren-Auswahlmannschaften der USA.
Unter der Anzeige geht's weiter
Der US-amerikanischen Verband setzte in den vergangenen Wochen alles daran, den Profi vom FC Augsburg auch für die A-Nationalmannschaft zu gewinnen, wucherte vor allem mit der WM-Teilnahme. Bei den anstehenden Länderspielen wird Banks aber nicht für die USA auflaufen. Der DFB soll sich allerdings noch nicht beim Augsburger Stammspieler gemeldet haben.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden