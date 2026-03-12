Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

USA oder DFB: Banks hat sich entschieden

von Remo Schatz - Quelle: Bild
Noahkai Banks im Augsburg-Trikot @Maxppp

Noahkai Banks wird nicht für die USA bei der anstehenden Heim-WM antreten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will das auf Hawaii geborene Innenverteidiger-Talent sein Glück beim DFB versuchen und künftig für Deutschland auflaufen, dem Heimatland seiner Mutter. Bislang durchlief der 19-Jährige alle Junioren-Auswahlmannschaften der USA.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der US-amerikanischen Verband setzte in den vergangenen Wochen alles daran, den Profi vom FC Augsburg auch für die A-Nationalmannschaft zu gewinnen, wucherte vor allem mit der WM-Teilnahme. Bei den anstehenden Länderspielen wird Banks aber nicht für die USA auflaufen. Der DFB soll sich allerdings noch nicht beim Augsburger Stammspieler gemeldet haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Weltmeisterschaft
Augsburg
USA
Deutschland
Noahkai Dominic Banks

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft
Augsburg Logo FC Augsburg
USA Flag Vereinigte Staaten von Amerika
Deutschland Flag Deutschland
Noahkai Dominic Banks Noahkai Dominic Banks
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert