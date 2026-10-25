Endrick-Abschied im Winter?

Trotz aller Sympathiebekundungen von José Mourinho könnten sich die Wege von Real Madrid und Endrick (20) im Winter trennen. Wie Matteo Moretto in der Show ‚La Pizarra de Quintana‘ von ‚Radio Marca‘ berichtet, liegt „ein Abschied im Januar weiter auf dem Tisch“.

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Aufgrund mangelnden Perspektive bei den Königlichen liebäugelte Endrick zuletzt öffentlich mit einem Wechsel: „Ich nehme die Dinge, wie sie kommen. Wenn ich im Januar gehen muss, gehe ich. Wenn ich bleiben muss, bleibe ich.“ Der brasilianische Jungspund kommt in der laufenden Saison auf vier Spiele und war dabei an zwei Treffern direkt beteiligt.