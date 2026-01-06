Lewandowski verteilt vier Körbe

Auf einen Wechsel zu Al Hilal scheint Robert Lewandowski (37) gar keine Lust zu haben. Einen erneuten Versuch des saudischen Erstligisten, ihn in die Wüste zu lotsen, blockte der Torjäger des FC Barcelona mal wieder ab, berichtet die ‚Mundo Deportivo‘. Es soll bereits das vierte Mal gewesen sein, dass Lewandowski eine Absage in Richtung Al Hilal sendete.

Derzeit fühlt sich der ehemalige Bayern-Profi pudelwohl in Katalonien und will dem Bericht zufolge die Saison bei Barça beenden. Anschließend werden sich die Wege trennen. Wohin es den Mittelstürmer dann zieht, ist noch offen. Zuletzt schienen die Chancen für Chicago Fire aus der nordamerikanischen MLS gut zu stehen.