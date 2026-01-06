Menü Suche
Kommentar
La Liga

Lewandowski verteilt vier Körbe

von Dominik Schneider - Quelle: Mundo Deportivo
1 min.
Robert Lewandowski macht Pose @Maxppp

Auf einen Wechsel zu Al Hilal scheint Robert Lewandowski (37) gar keine Lust zu haben. Einen erneuten Versuch des saudischen Erstligisten, ihn in die Wüste zu lotsen, blockte der Torjäger des FC Barcelona mal wieder ab, berichtet die ‚Mundo Deportivo‘. Es soll bereits das vierte Mal gewesen sein, dass Lewandowski eine Absage in Richtung Al Hilal sendete.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derzeit fühlt sich der ehemalige Bayern-Profi pudelwohl in Katalonien und will dem Bericht zufolge die Saison bei Barça beenden. Anschließend werden sich die Wege trennen. Wohin es den Mittelstürmer dann zieht, ist noch offen. Zuletzt schienen die Chancen für Chicago Fire aus der nordamerikanischen MLS gut zu stehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
SPL
Barcelona
Hilal
Robert Lewandowski

Weitere Infos

La Liga La Liga
SPL Saudi Pro League
Barcelona Logo FC Barcelona
Hilal Logo Al Hilal
Robert Lewandowski Robert Lewandowski
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert