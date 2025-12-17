Tür geöffnet: Neuer Lewandowski-Klub gefunden?

Womöglich spielt Robert Lewandowski aktuell seine letzte Saison im europäischen Top-Fußball. Einem Bericht der ‚BBC‘ zufolge befindet sich der Goalgetter, dessen auslaufender Vertrag beim FC Barcelona voraussichtlich nicht mehr verlängert wird, mit Chicago Fire in aussichtsreichen Gesprächen über eine Zusammenarbeit.

Der 37-jährige Pole könne sich den Wechsel in die Staaten sehr gut vorstellen, zudem stelle Lewandowskis Gehalt kein Problem dar. Darüber hinaus soll sich Chicago die sogenannten Discovery Rights gesichert haben, sodass kein anderer MLS-Vertreter den Barça-Stürmer unter Vertrag nehmen könnte, ohne eine Gebühr an den Klub aus Illinois zu entrichten.

Weitere Optionen liegen Lewandowski weiterhin auf dem Tisch. Unter anderem Vereine aus der Türkei sowie aus Saudi-Arabien baggern am 163-fachen Nationalspieler, der bereits vor einem Monat eine Zukunftsentscheidung angekündigt hatte.