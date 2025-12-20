Toppmöller wackelt: Frankfurt kontaktiert Terzic

In der Bundesliga kämpft Eintracht Frankfurt um den Anschluss an die internationalen Plätze. Die Tabelle der Champions League führt die Hessen auf Rang 30. Vor allem die Defensive der Mannschaft von Dino Toppmöller zeigt sich im Verlauf der Spielzeit äußerst löchrig. Möglicherweise neigt sich deshalb die Geduld der Führungsetage mit dem Cheftrainer allmählich dem Ende zu.

Nach FT-Informationen fanden bereits Gespräche mit möglichen Nachfolgekandidaten statt. Darunter auch prominente Coaches, die in der Vergangenheit schon Topklubs in der Bundesliga trainierten. Einer davon ist Edin Terzic. Ob der 43-Jährige sich ein Engagement in Frankfurt vorstellen kann, ist allerdings noch offen. Ein Favorit auf Toppmöllers Erbe kristallisiert sich zurzeit noch nicht heraus.

Die Entscheidung über die Zukunft von Toppmöller wird voraussichtlich in den kommenden Tagen fallen. Die Winterpause ist erfahrungsgemäß ein häufig genutzter Zeitpunkt für derart tiefe Einschnitte. Auch das heutige Ergebnis gegen den Hamburger SV wird wohl eine Rolle dabei spielen, wie mit der Situation umgegangen wird.

Das nächste Bundesligaspiel der SGE findet am 9. Januar statt. Dann gastiert Borussia Dortmund in Frankfurt. Dementsprechend stünden einem neuen Übungsleiter noch einige Trainingseinheiten zur Implementierung neuer Ideen zur Verfügung.