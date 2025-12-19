Eintracht holt Sturmjuwel Kumashiro
Gestern erst überraschte Eintracht Frankfurt mit einem Transfer aus dem Nichts. Nach der Verpflichtung von Keita Kosugi verkündet der Bundesligist heute den nächsten Neuzugang. Wieder ist es ein japanischer Profi.
Die Anhänger von Eintracht Frankfurt dürften gestaunt haben, als die Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche am gestrigen Donnerstag Linksverteidiger Keita Kosugi (19) als Winterneuzugang aus dem Hut zauberten. Am heutigen Freitag legen die Adlerträger nach.
Wie die Frankfurter bekanntgeben, wechselt Keito Kumashiro zum 1. Januar an den Main. Der Mittelstürmer kommt aus der zweiten japanischen Liga von Roasso Kumamoto und soll im Frühjahr 2026 über die U21 an die Profimannschaft herangeführt werden.
Sportdirektor Timmo Hardung will dem Rechtsfuß Zeit geben: „Mit Keito Kumashiro kommt ein sehr talentierter Stürmer zu uns, der bereits in jungen Jahren Erfahrungen im Erwachsenenfußball sammeln konnte. Der Schritt nach Europa und in die Bundesliga ist groß, weshalb der Fokus zu Beginn darauf liegt, ihn behutsam weiterzuentwickeln und adaptieren zu lassen.“
Der 18-Jährige zeigte sich im japanischen Unterhaus als durchaus torgefährlich. In der laufenden Spielzeit gelangen ihm in 21 Spielen acht Tore und zwei Vorlagen. Zukünftig geht er für die Eintracht auf Torejagd.
