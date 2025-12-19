Winter-Klausel gezogen: VfB schnappt sich neuen Torjäger

Kurz vor Ende des Transferfensters musste der VfB Stuttgart im Sommer den Abgang von Nick Woltemade verkraften. Satte 75 Millionen Euro erhielt man für den 23-jährigen Schlaks, ein Ersatz konnte aber unter anderem aus Zeitgründen nicht mehr verpflichtet werden. Ein halbes Jahr später kommt nun der langersehnte neue Knipser.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der Transfer von Jeremy Arévalo kurz vor dem Abschluss. Der VfB zieht die sieben Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel des 20-Jährigen, der bislang bei Racing Santander sein Geld verdient hat. Neben den Schwaben hatten auch die AS Rom sowie Racing Straßburg Interesse an Arévalo, den Zuschlag erhält aber der VfB.

Mit Santander steht das Kraftpaket derzeit an der Tabellenspitze von Spaniens zweiter Liga. Mit sieben Toren in 17 Spielen ist der Ecuadorianer maßgeblich daran beteiligt, dass die Spanier vom Aufstieg träumen dürfen. In der Rückrunde kann Santander dann aber nicht mehr auf die Dienste des Rechtsfußes zählen.

Auch sein Nationalmannschaftsdebüt feierte Arévalo kürzlich. Sollte er in der Rückrunde im Ländle performen, winkt ihm der Sprung zur WM, bei der er dann in der Vorrunde auf das DFB-Team treffen würde.