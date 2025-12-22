Menü Suche
Nationalkeeper Costa verlängert

von Dominik Schneider - Quelle: O Jogo
Diogo Costa beim Training @Maxppp

Diogo Costa bleibt dem FC Porto aller Voraussicht nach erhalten. Wie ‚O Jogo‘ berichtet, haben sich der Torhüter der portugiesischen Nationalmannschaft und sein Arbeitgeber auf die Ausdehnung des Arbeitsverhältnisses geeinigt. Dem Bericht der Sportzeitung zufolge fehlt lediglich die offizielle Bekanntgabe.

Der momentan gültige Kontrakt des Mannschaftskapitäns läuft noch bis 2027. Zur Laufzeit des neuen Vertrags macht ‚O Jogo‘ keine Angabe. Costa ist ein Eigengewächs von Porto und stammt aus der berühmten Jugendschmiede der Portugiesen. Der 26-Jährige entwickelte sich über die Jugendteams und die B-Auswahl zum Profi. Inzwischen stand Costa in 218 Pflichtspielen für Porto zwischen den Pfosten.

