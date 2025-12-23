Lyon holt Endrick

Olympique Lyon hat die Verpflichtung von Endrick (19) finalisiert. Der brasilianische Stürmer wird bis zum Saisonende von Real Madrid ausgeliehen. Die Leihgebühr beläuft sich laut OL auf maximal eine Million Euro. Eine Kaufoption gibt es nicht.

In Madrid steht Endrick noch bis 2030 unter Vertrag. Im Sommer 2024 hatten die Königlichen den Mittelstürmer für 47 Millionen Euro von Palmeiras an Bord geholt. Unter Neu-Trainer Xabi Alonso kam Endrick in dieser Saison nur auf 99 Einsatzminuten (keine Torbeteiligung).