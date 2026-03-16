Rangnick nominiert Chukwuemeka & Wanner

Der österreichische Kader für die Testspiele gegen Ghana (27. März, 18 Uhr) und Südkorea (31. März, 20:45 Uhr) steht. Trainer Ralf Rangnick nominiert in sein Aufgebot mit Carney Chukwuemeka (22/Borussia Dortmund) und Paul Wanner (20/PSV Eindhoven) auch zwei Profis, die sich erst kürzlich für einen Verbandswechsel entschieden.

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Insgesamt 15 Spieler des Kaders verdienen ihr Geld derzeit in der deutschen Bundesliga. Vom BVB ist neben Chukwuemeka auch Marcel Sabitzer (31) dabei, vom FC Bayern schaffte es Konrad Laimer (28) ins Aufgebot. RB Leipzig stellt mit Christoph Baumgartner (26), Xaver Schlager (28) und Nicolas Seiwald (24) gleich drei Akteure.