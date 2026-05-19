Pavard verkündet Abschied

Benjamin Pavard bricht seine Zelte bei Olympique Marseille wieder ab. Der ehemalige Bayern-Verteidiger verkündet bei Instagram seinen eigenen Abschied nach einjähriger Leihe. Die Kaufoption über 15 Millionen Euro lässt OM also ungenutzt.

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Für Pavard geht es zurück zu Inter Mailand, dort besitzt der Weltmeister von 2018 noch einen Vertrag bis 2028. Zuletzt war der 30-Jährige lose mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden, die Spur ist nach der Verpflichtung von Joane Gadou (19) aber ziemlich erkaltet.