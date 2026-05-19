Menü Suche
Kommentar
Offiziell Ligue 1

Pavard verkündet Abschied

von Lukas Hörster
3 min.
Benjamin Pavard applaudiert den Fans von OM @Maxppp

Benjamin Pavard bricht seine Zelte bei Olympique Marseille wieder ab. Der ehemalige Bayern-Verteidiger verkündet bei Instagram seinen eigenen Abschied nach einjähriger Leihe. Die Kaufoption über 15 Millionen Euro lässt OM also ungenutzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Pavard geht es zurück zu Inter Mailand, dort besitzt der Weltmeister von 2018 noch einen Vertrag bis 2028. Zuletzt war der 30-Jährige lose mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden, die Spur ist nach der Verpflichtung von Joane Gadou (19) aber ziemlich erkaltet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Marseille
Benjamin Pavard

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Marseille Logo Olympique Marseille
Benjamin Pavard Benjamin Pavard
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert