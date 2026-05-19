Bericht: Leopold vor Gladbach-Wechsel

Borussia Mönchengladbach steht wohl ganz dicht vor der Verpflichtung von Enzo Leopold (25). Das ist einem Bericht der ‚Bild‘ zu entnehmen. Aufgrund seines bei Hannover 96 auslaufenden Vertrags wird für den Kapitän keine Ablöse fällig. Das hat laut der ‚DeichStube‘ auch Werder Bremen und Mainz 05 auf den Plan gerufen, die Liga-Kontrahenten scheinen aber leer auszugehen.

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Leopold soll nicht die einzige Mittelfeld-Verstärkung für die Fohlen bleiben, schließlich verlässt Rocco Reitz (23) den Niederrhein in Richtung RB Leipzig. Zudem ist Leihspieler Yannik Engelhardt (25/Como 1907) voraussichtlich nicht zu halten. Interesse bekunden die Gladbacher dem Vernehmen nach auch an Rani Khedira (32) von Ligarivale Union Berlin.