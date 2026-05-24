Gladbach & Augsburg im Duell um Abwehr-Schnäppchen

Borussia Mönchengladbach und der FC Augsburg fischen im gleichen Gewässer nach einem Spieler mit großer Perspektive. Die ‚L‘Équipe‘ berichtet, dass Abwehrtalent Lassana Simakha (19) aus der Jugend von Ligue 1-Aufsteiger ESTAC Troyes in den Fokus der beiden Bundesligisten gerückt ist.

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Der körperlich robuste Innenverteidiger mit starkem linken Fuß hat zwar noch kein Profispiel bestritten, ist aber eigentlich trotzdem fest eingeplant für den Durchbruch beim Team aus der Champagne. Vertraglich ist Simakha noch bis 2027 an Troyes gebunden.