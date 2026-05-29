Augsburg trifft Millionen-Entscheidung

Arthur Chaves wird zum Trainingsauftakt der kommenden Saison womöglich wieder bei der TSG Hoffenheim auftauchen. Laut ‚Sky‘ wird der FC Augsburg die im Leihgeschäft vereinbarte Kaufoption für den Verteidiger nicht ziehen. Im Kraichgau steht Chaves noch bis 2029 unter Vertrag.

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Offenbar war den Fuggerstädtern die festgeschriebene Ablösesumme zur Festverpflichtung in Höhe von sechs Millionen Euro zu teuer für den 25-Jährigen. Vor etwas mehr als einem Monat wurde berichtet, dass Espanyol Barcelona die Situation von Chaves beobachtet. Vielleicht wird die Spur zu den Spaniern in den kommenden Tagen heiß.