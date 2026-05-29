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Offiziell Bundesliga

Brackelmann wechselt nach Augsburg

von Daniel del Federico - Quelle: fcaugsburg.de
1 min.
Wilde Ballannahme von Calvin Brackelmann @Maxppp

Der FC Augsburg verstärkt seine Defensive mit Calvin Brackelmann. Wie der Verein offiziell verkündet, wechselt der 26-Jährige zur kommenden Saison zu den Fuggerstädtern. Da das Arbeitspapier des Innenverteidigers beim SC Paderborn ausläuft, wird für den Transfer keine Ablöse fällig. In Augsburg unterschreibt Brackelmann einen Vertrag bis 2030.

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Der Linksfuß hatte mit seiner Vorlage im Relegationsrückspiel gegen den VfL Wolfsburg (2:1) noch einen großen Anteil am Bundesliga-Aufstieg der Paderborner, blickt nun aber voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Bereits in den ersten Gesprächen wurde mir klar, dass der FC Augsburg perfekt zu mir passt. Ich hatte von Beginn an ein sehr gutes Gefühl und möchte beim FCA den nächsten Schritt machen. Ich freue mich schon jetzt auf die neue Saison, möchte mich schnell in mein neues Umfeld einfinden und der Mannschaft mit guten Leistungen sportlich weiterhelfen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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