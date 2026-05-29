Brackelmann wechselt nach Augsburg

Der FC Augsburg verstärkt seine Defensive mit Calvin Brackelmann. Wie der Verein offiziell verkündet, wechselt der 26-Jährige zur kommenden Saison zu den Fuggerstädtern. Da das Arbeitspapier des Innenverteidigers beim SC Paderborn ausläuft, wird für den Transfer keine Ablöse fällig. In Augsburg unterschreibt Brackelmann einen Vertrag bis 2030.

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Calvin #Brackelmann 🔜 ❤️💚🤍! Zur kommenden Saison wird uns der 26-jährige Innenverteidiger verstärken. Brackelmann wechselt ablösefrei vom Aufsteiger SC Paderborn zum #FCA und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣. Willkommen bei 𝑹𝒐𝒕-𝑮𝒓𝒖̈𝒏-𝑾𝒆𝒊ß! 👊… pic.twitter.com/p2IBEgohYh — FC Augsburg (@FCAugsburg) May 29, 2026

Der Linksfuß hatte mit seiner Vorlage im Relegationsrückspiel gegen den VfL Wolfsburg (2:1) noch einen großen Anteil am Bundesliga-Aufstieg der Paderborner, blickt nun aber voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Bereits in den ersten Gesprächen wurde mir klar, dass der FC Augsburg perfekt zu mir passt. Ich hatte von Beginn an ein sehr gutes Gefühl und möchte beim FCA den nächsten Schritt machen. Ich freue mich schon jetzt auf die neue Saison, möchte mich schnell in mein neues Umfeld einfinden und der Mannschaft mit guten Leistungen sportlich weiterhelfen.“