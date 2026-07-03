Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Augsburg arbeitet an Wisbereit-Transfer

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
Manuel Baum freut sich nach dem Sieg @Maxppp

Der FC Augsburg bastelt an der Verpflichtung von Torhüter-Talent Tom Wisbereit (18), dessen Vertrag bei Union Berlin vor wenigen Tagen ausgelaufen ist. Die Verhandlungen zwischen den beiden Parteien sind der ‚Bild‘ zufolge sogar schon weit fortgeschritten.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Augsburg wäre Wisbereit als Nummer drei hinter Stammkeeper Finn Dahmen (28) und Nediljko Labrovic (26) eingeplant. In der vergangenen Saison kam Wisbereit in der Berliner U19 zum Einsatz, schaffte es aber auch schon dreimal in den Profikader.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Augsburg
Union Berlin
Tom Heinz Wisbereit

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Augsburg Logo FC Augsburg
Union Berlin Logo 1. FC Union Berlin
Tom Heinz Wisbereit Tom Heinz Wisbereit
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert