Augsburg arbeitet an Wisbereit-Transfer

Der FC Augsburg bastelt an der Verpflichtung von Torhüter-Talent Tom Wisbereit (18), dessen Vertrag bei Union Berlin vor wenigen Tagen ausgelaufen ist. Die Verhandlungen zwischen den beiden Parteien sind der ‚Bild‘ zufolge sogar schon weit fortgeschritten.

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In Augsburg wäre Wisbereit als Nummer drei hinter Stammkeeper Finn Dahmen (28) und Nediljko Labrovic (26) eingeplant. In der vergangenen Saison kam Wisbereit in der Berliner U19 zum Einsatz, schaffte es aber auch schon dreimal in den Profikader.