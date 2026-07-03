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Zesiger verlässt Augsburg

von Dominik Sandler - Quelle: fcaugsburg.de
1 min.
Cédric Zesiger im FCA-Trikot @Maxppp

Der FC Augsburg hat Cédric Zesiger verabschiedet. Den Schweizer zieht es zurück in seine Heimat zum BSC Young Boys. Erst vor einem Jahr wechselte der 28-Jährige vom VfL Wolfsburg für vier Millionen Euro fest in die Fuggerstadt.

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Jetzt zieht es ihn „aus persönlichen Gründen“ nach Bern, wie es in der Pressemitteilung des Bundesligisten heißt. „Cédric ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, aus persönlichen Gründen in seine Schweizer Heimat zurückzukehren. Diesem Wunsch wollten wir im Sinne des Spielers entsprechen und haben gemeinsam mit den Young Boys eine für alle Seiten gute Lösung gefunden“, so Sportdirektor Benni Weber zum Abgang des Verteidigers.

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