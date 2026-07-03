Zesiger verlässt Augsburg

Der FC Augsburg hat Cédric Zesiger verabschiedet. Den Schweizer zieht es zurück in seine Heimat zum BSC Young Boys. Erst vor einem Jahr wechselte der 28-Jährige vom VfL Wolfsburg für vier Millionen Euro fest in die Fuggerstadt.

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Der FC Augsburg entspricht dem Wechselwunsch von Cédric #Zesiger: Der 28-jährige Innenverteidiger kehrt aus persönlichen Gründen in seine Schweizer Heimat zurück und wechselt zum BSC Young Boys. Danke für deinen Einsatz und alles Gute – privat wie sportlich! ❤️💚🤍



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Jetzt zieht es ihn „aus persönlichen Gründen“ nach Bern, wie es in der Pressemitteilung des Bundesligisten heißt. „Cédric ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, aus persönlichen Gründen in seine Schweizer Heimat zurückzukehren. Diesem Wunsch wollten wir im Sinne des Spielers entsprechen und haben gemeinsam mit den Young Boys eine für alle Seiten gute Lösung gefunden“, so Sportdirektor Benni Weber zum Abgang des Verteidigers.