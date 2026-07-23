Matsima mit neuem Klub einig

Der Transfer von Chrislain Matsima nimmt immer konkretere Formen an. Nach FT-Informationen hat der Innenverteidiger mit Crystal Palace eine mündliche Übereinkunft erzielt. Die Gespräche zwischen den Eagles und dem FC Augsburg schreiten in großen Schritten voran.

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Beim Conference League-Sieger ist Matsima als Nachfolger von Maxence Lacroix (26) eingeplant, der vor dem Wechsel zum FC Chelsea steht. Den FCA erwartet ein warmer Geldregen für den 24-Jährigen, dessen Vertrag bis 2030 läuft und keine Ausstiegsklausel beinhaltet. 15 Prozent der Summe gehen aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung an die AS Monaco.