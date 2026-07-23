Leipzig mischt bei Gueye mit

Im Werben um Djibril Gueye wirft auch RB Leipzig den Hut in den Ring. ‚A Bola‘ berichtet, dass sich die Sachsen nach dem 19-jährigen Innenverteidiger von CD Leganés erkundigt haben. Alleine ist der Bundesligist mit dem Interesse an Gueye aber nicht.

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Auch der FC Villarreal streckt die Fühler in Richtung des 1,95 Meter großen Abwehrhünen aus. Die heißeste Spur führt dem Bericht zufolge aber zu Sporting Lissabon. Die Portugiesen arbeiten an einer Leihe mit Kaufoption für den Linksfuß. In der vergangenen Spielzeit gelang Gueye der Durchbruch im Seniorenbereich mit zwölf Einsätzen für die zweite Mannschaft und drei Pflichtspielen für die Profis von Leganés.