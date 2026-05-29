Ilzer verlängert bei Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim und Cheftrainer Christian Ilzer setzen ihre Zusammenarbeit fort. Der Österreicher verlängert seinen bis 2027 datierten Vertrag bei den Kraichgauern vorzeitig. Zur Laufzeit machte die TSG keine Angaben. Laut dem ‚kicker‘ läuft das neue Arbeitspapier bis 2031. Ilzer hatte die Sinsheimer im November 2024 übernommen. Nachdem er in seiner ersten Saison den Klassenerhalt gesichert hatte, führte er den Verein in der abgelaufenen Spielzeit mit 61 Punkten in die Europa League.

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Der Erfolgscoach verlängert 🤝



Die TSG hat den Vertrag mit Cheftrainer Christian Ilzer vorzeitig langfristig verlängert ⤵️ — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) May 29, 2026

„Chris Ilzer hat herausragende Arbeit geleistet und unsere Mannschaft sportlich auf ein neues Level gehoben“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport der TSG Hoffenheim, zur Verlängerung. Trotz der zweitbesten Saison der Vereinsgeschichte hat Ilzer bei Hoffenheim noch einiges vor. „Der Klub bietet hervorragende Bedingungen und verfolgt ambitionierte Ziele. Die jüngste Saison hat gezeigt, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist und dass wir mit konsequenter Arbeit gemeinsam viel erreichen können. Diesen erfolgreichen Weg wollen wir fortsetzen und dabei weiterhin dieses TSG-Gesicht zeigen. Ich freue mich schon jetzt auf die neuen Herausforderungen der kommenden Saison inklusive der Rückkehr nach Europa“, wird der 48-Jährige zitiert.