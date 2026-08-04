Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Transfer-Einigung bei Sano

von Dominik Sandler - Quelle: Eindhovens Dagblad
Kodai Sano (r.) im Trikot der japanischen Nationalmannschaft @Maxppp

Der Weg von Kodai Sano führt nicht in die Bundesliga. Wie ‚Eindhovens Dagblad‘ berichtet, wechselt der Japaner von NEC Nijmegen zur PSV Eindhoven. Die Vereine haben sich bereits mündlich auf einen Transfer verständigt, als Ablöse fließen 14,5 Millionen Euro exklusive Boni.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aus Deutschland waren allen voran der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim am 22-jährigen Achter interessiert. Die TSG hatte sogar schon ein Angebot von bis zu 20 Millionen Euro abgegeben, ließ den Deal nach der Verpflichtung von Nathan De Cat (17/RSC Anderlecht) aber platzen.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Eredivisie
NEC
Hoffenheim
Stuttgart
PSV
Kodai Sano

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
NEC Logo NEC Nijmegen
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
PSV Logo PSV Eindhoven
Kodai Sano Kodai Sano
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert