Transfer-Einigung bei Sano

Der Weg von Kodai Sano führt nicht in die Bundesliga. Wie ‚Eindhovens Dagblad‘ berichtet, wechselt der Japaner von NEC Nijmegen zur PSV Eindhoven. Die Vereine haben sich bereits mündlich auf einen Transfer verständigt, als Ablöse fließen 14,5 Millionen Euro exklusive Boni.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aus Deutschland waren allen voran der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim am 22-jährigen Achter interessiert. Die TSG hatte sogar schon ein Angebot von bis zu 20 Millionen Euro abgegeben, ließ den Deal nach der Verpflichtung von Nathan De Cat (17/RSC Anderlecht) aber platzen.