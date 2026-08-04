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Bundesliga

HSV startet Muheim-Offensive

von Fabian Ley - Quelle: Hamburger Abendblatt
1 min.
Miro Muheim im HSV-Dress @Maxppp

Kann der Hamburger SV den 2027 auslaufenden Vertrag von Miro Muheim ausweiten? Die Verantwortlichen planen laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘, sich zeitnah mit dem Linksverteidiger zusammenzusetzen und über eine mögliche Verlängerung zu sprechen. Bis dato hat es noch keine konkreten Gespräche zwischen beiden Seiten gegeben.

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Der Schweizer WM-Fahrer sagte am Montag nach seiner Rückkehr ins HSV-Training: „Ich war jetzt im Urlaub und habe darüber noch nicht nachgedacht. Ich kann nur sagen, dass ich den Verein sehr mag und mich hier wohlfühle. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen.“ Muheim ist Leistungsträger bei den Rothosen, im kommenden Sommer droht nach aktuellem Stand allerdings ein ablösefreier Abgang.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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