Menü Suche
Kommentar 3
Bundesliga

Werner reagiert auf Top-Angebot

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
Ole Werner wirkt konsterniert @Maxppp

Ole Werner wird wohl nicht den Cheftrainer-Posten bei Al Ahli übernehmen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der 38-Jährige dem Wüstenklub am heutigen Dienstag eine Absage erteilt hat. Er fühle sich vom Interesse zwar geschmeichelt, der Zeitpunkt soll ihm aktuell aber nicht passen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Werner wurde Mitte Juni bei RB Leipzig entlassen. Bei Al Ahli war er die Wunschlösung für die Nachfolge von Matthias Jaissle, den es aller Voraussicht nach zu Newcastle United zieht. Dem Boulevardblatt zufolge soll Jaissle beim Saudi-Vertreter elf Millionen Euro jährlich verdient haben – eine ähnliche Summe wurde wohl auch Werner in Aussicht gestellt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
SPL
Ahli
Ole Werner

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
SPL Saudi Pro League
Ahli Logo Al Ahli
Ole Werner Ole Werner
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert