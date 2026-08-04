Werner reagiert auf Top-Angebot

Ole Werner wird wohl nicht den Cheftrainer-Posten bei Al Ahli übernehmen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der 38-Jährige dem Wüstenklub am heutigen Dienstag eine Absage erteilt hat. Er fühle sich vom Interesse zwar geschmeichelt, der Zeitpunkt soll ihm aktuell aber nicht passen.

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Werner wurde Mitte Juni bei RB Leipzig entlassen. Bei Al Ahli war er die Wunschlösung für die Nachfolge von Matthias Jaissle, den es aller Voraussicht nach zu Newcastle United zieht. Dem Boulevardblatt zufolge soll Jaissle beim Saudi-Vertreter elf Millionen Euro jährlich verdient haben – eine ähnliche Summe wurde wohl auch Werner in Aussicht gestellt.