Junior Dina Ebimbe wechselt aller Voraussicht nach zum FC Schalke 04. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat sich der Bundesliga-Aufsteiger mit Eintracht Frankfurt auf einen Transfer verständigt.

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Dem Boulevardblatt zufolge lag das am Morgen unterbreitete Angebot der Schalker bei 700.000 Euro Sockelablöse plus weiteren 600.000 Euro an möglichen Bonuszahlungen. Ob die SGE das Angebot angenommen hat, lässt die ‚Bild‘ offen. Die fixe Ablöse liege jedoch „klar unter der Millionengrenze“.

Mit Ebimbe selbst waren sich die Knappen schon seit mehreren Wochen einig. ‚Sky‘ zufolge wird der Rechtsfuß mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet samt Option auf ein weiteres Jahr. Der Flügelspieler will dem Vernehmen nach unbedingt nach Gelsenkirchen wechseln. Nun hat die Eintracht seinem Wunsch entsprochen.