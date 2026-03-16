Urbig vor Blitz-Comeback?

Möglicherweise steht Jonas Urbig am Mittwoch gegen Atalanta Bergamo für den FC Bayern schon wieder zwischen den Pfosten. Laut der ‚Bild‘ besteht die Möglichkeit, dass der 22-Jährige nach seiner im Hinspiel erlittenen Gehirnerschütterung für das zweite Aufeinandertreffen die medizinische Freigabe erhält.

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Aktuell befinden sich alle drei Profitorhüter der Bayern im Lazarett. Neben Urbig fallen auch Manuel Neuer (39/Wadenverletzung) und Sven Ulreich (37/Adduktorenverletzung) aus. Sollte es bei Urbig nicht reichen, könnte Talent Leonard Prescott (16) sein Debüt feiern und gleichzeitig zum jüngsten Torhüter werden, der je ein Profispiel für den Rekordmeister absolvierte.