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Bundesliga

Urbig vor Blitz-Comeback?

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
Jonas Urbig im Bayern-Tor @Maxppp
FC Bayern Atalanta

Möglicherweise steht Jonas Urbig am Mittwoch gegen Atalanta Bergamo für den FC Bayern schon wieder zwischen den Pfosten. Laut der ‚Bild‘ besteht die Möglichkeit, dass der 22-Jährige nach seiner im Hinspiel erlittenen Gehirnerschütterung für das zweite Aufeinandertreffen die medizinische Freigabe erhält.

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Aktuell befinden sich alle drei Profitorhüter der Bayern im Lazarett. Neben Urbig fallen auch Manuel Neuer (39/Wadenverletzung) und Sven Ulreich (37/Adduktorenverletzung) aus. Sollte es bei Urbig nicht reichen, könnte Talent Leonard Prescott (16) sein Debüt feiern und gleichzeitig zum jüngsten Torhüter werden, der je ein Profispiel für den Rekordmeister absolvierte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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