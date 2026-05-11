Undav erreicht Angebot

Der VfB Stuttgart drückt in Sachen Vertragsverlängerung mit Deniz Undav aufs Gaspedal. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat den Topstürmer der Schwaben mittlerweile ein erstes Angebot erreicht. Dem 29-Jährigen winkt das Vereinsrekordgehalt von sechs Millionen Euro.

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Weder in Sachen Gehalt noch bei der Laufzeit ist Undav aber bereits einverstanden, heißt es weiter. Geht es nach dem VfB, soll der deutsche Nationalspieler vor dem Start der WM-Vorbereitung unterschreiben. Undavs aktuelles Arbeitspapier läuft bis 2027.