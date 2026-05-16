Spätestens seit den gestrigen Vertragsverlängerungen mit Manuel Neuer (40) und Sven Ulreich (37) ist klar, dass Alexander Nübel (29) auch in der kommenden Saison keinen Kaderplatz beim FC Bayern ergattern wird. Als junge Ergänzung im Torwart-Trio wird weiterhin Jonas Urbig (22) aufgebaut.

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Nübel hat nach drei Leihjahren aber auch keine Zukunft beim VfB Stuttgart mehr. Die Schwaben wollen auf Dennis Seimen (20) setzen, der von seiner Leihe zum SC Paderborn zurückkehrt. Also scheint klar: Nübel braucht einen neuen Klub.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, wollen die Münchner den DFB-Schlussmann am liebsten nach England verkaufen, um möglichst viel Geld rausschlagen zu können. 20 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum. Auch Nübel selbst liebäugelt mit der Premier League.

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Nübel kassiert noch viermal elf Millionen

In München kassiert er elf Millionen Euro pro Saison. Ein stattliches Gehalt, bei dem selbst die schwerreichen Briten mit der Wimper zucken. Nübels Vertrag in München ist noch bis 2030 datiert. Sein bislang letzter Einsatz für den FCB datiert auf den 15. Mai 2021. Dass noch ein weiterer hinzukommt, ist aktuell nicht zu erwarten. Sogar über eine Vertragsauflösung wurde bereits spekuliert. Diese käme den Bayern aber immens teuer zu stehen.