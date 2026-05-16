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Update Premier League

Alonso wird Chelsea-Trainer

von Lukas Hörster - Quelle: RMC
1 min.
Xabi Alonso an der Seitenlinie @Maxppp

Bei Xabi Alonso verdichten sich die Anzeichen für einen Wechsel in die Premier League. Wie der renommierte monegassische Radiosender ‚RMC‘ berichtet, hat der einstige Double-Trainer von Bayer Leverkusen grundsätzliche Einigung mit dem FC Chelsea erzielt.

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Update (19:17 Uhr): Laut Fabrizio Romano ist alles klar: Alonso wird zur kommenden Saison Chelsea-Trainer. Auch ‚The Athletic‘ berichtet von einer vollständigen Einigung. Bei ‚Sky Sports‘ ist von einem Vierjahresvertrag die Rede.

Alonso winke ein Vertrag über mindestens zwei Jahre und sofortiges, großes Mitspracherecht bei Transfers. Im vergangenen Sommer war Alonso aus Leverkusen zu Real Madrid gewechselt, wurde dort aber trotz eines starken Punkteschnitts von 2,25 pro Partie nach nur 28 Spielen wieder entlassen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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