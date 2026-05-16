Dortmunds Versuch bei Camavinga

Eduardo Camavinga erlebt keine leichten Wochen. Bei Real Madrid pendelt der 23-jährige Mittelfeldspieler zwischen Startelf und Ersatzbank, seine Gelb-Rote Karte besiegelte das Champions League-Aus gegen den FC Bayern. Und zu allem Überfluss wurde er nicht für den französischen WM-Kader nominiert.

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All das schreckt Borussia Dortmund aber nicht ab. Wie der Real-nahe Journalist Ramón Álvarez de Mon berichtet, hat sich der BVB kürzlich bei den Königlichen nach Camavinga erkundigt. Die Anfrage wurde jedoch abschlägig beschieden, der Linksfuß stehe aktuell nicht zum Verkauf.

Das wiederum kann sich natürlich noch ändern, schließlich muss sich der neue Real-Trainer im Sommer erst ein Bild vom Kader machen. José Mourinho befindet sich in der Favoritenrolle für den Job.

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Zweifacher CL-Sieger

Camavinga steht noch bis 2029 in Madrid unter Vertrag und würde sicher für Bundesliga-Verhältnisse außerordentlich teuer werden. 2021 war er für 31 Millionen Euro von Stade Rennes gekommen und spielte bislang 222 Mal für Los Blancos. Zweimal reckte er bereits den Champions League-Pokal in die Höhe. Im Endspiel gegen den BVB 2024 stand er über 90 Minuten auf dem Feld.