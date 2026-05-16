WM: Neuer-Entscheidung gefallen

Manuel Neuer wird in den USA, Kanada und Mexiko seine fünfte Weltmeisterschaft spielen. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist die entsprechende Entscheidung gefallen: Bundestrainer Julian Nagelsmann holt den 40-jährigen Torhüter als Nummer eins zurück in die deutsche Nationalmannschaft.

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Nach der EM 2024 war Neuer eigentlich zurückgetreten, sein bislang letztes Länderspiel war das EM-Viertelfinalaus gegen Spanien (1:2 n.V.).

Im Rahmen der heutigen Meisterfeierlichkeiten des FC Bayern hatte sich Neuer noch zurückhaltend geäußert, sagte zu einem DFB-Comeback: „Das ist für mich im Moment kein Thema. Der Fokus liegt auf dem DFB-Pokalfinale.“ Neuer verwies zudem auf Bundestrainer Julian Nagelsmann.

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Im Spiel gegen den 1. FC Köln (5:1) wurde Neuer nach einer Stunde ausgewechselt. Laut eigener Aussage spürte der Weltmeister von 2014 etwas in der Wade, dass er vom Platz ging, sei jedoch nur als Vorsichtsmaßnahme zu verstehen.

Baumann selbstbewusst

Unter Neuers Rückkehr leidet vor allem Oliver Baumann (35/TSG Hoffenheim), der eine blitzsaubere WM-Quali gespielt hat. Dieser sagte heute: „Ich gehe sehr selbstbewusst in die WM-Vorbereitung.“ Auf die Frage, ob ihm der Bundestrainer das Vertrauen als Nummer eins ausgesprochen habe, antwortete Baumann: „Er hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Punkt.“