Neuer muss verletzt runter

Der FC Bayern München muss um Manuel Neuer bangen. Der 40-Jährige wurde in der 60. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt. Bei seinem Gang vom Platz deutete der Routinier auf sein linkes Bein, das ihn im Frühjahr bereits zweimal aufgrund von Faserrissen außer Gefecht gesetzt hatte. Jonas Urbig (22) ersetzte den Kapitän der Münchner.

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Neuer verschwand anschließend direkt in den Katakomben. Eine genaue Diagnose steht noch aus, doch die Verletzung kommt für den deutschen Rekordmeister zur Unzeit: Am kommenden Wochenende steht das DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart an. Auch hinter dem potenziellen DFB-Comeback des Schlussmannes steht nun ein Fragezeichen. Die Anzeichen für eine Nationalmannschaftsrückkehr zur anstehenden Weltmeisterschaft verdichteten sich zuletzt, nachdem der Weltmeister von 2014 auf der vorläufigen Kaderliste des DFB aufgetaucht war.

Update (18:13 Uhr): Neuer gab nach dem Spiel Entwarnung. Der Bayern-Kapitän spürte laut eigener Aussage etwas in der Wade, die Auswechslung erfolgte dann als Vorsichtsmaßnahme mit Blick auf das Pokalfinale.