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Bundesliga

Eintracht installiert Meier

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Alexander Meier zeigt die Richtung an @Maxppp

Bei Eintracht Frankfurt kehrt Alexander Meier voraussichtlich zu den Profis zurück. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der 43-Jährige das Trainerteam von Adi Hütter als Co-Trainer komplettieren wird. Er werde an der Seite von Christian Peintinger und Klaus Schmidt als dritter Assistent von Hütter agieren.

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Aktuell ist der ehemalige Erfolgsstürmer der Hessen als Trainer bei der U19 der SGE tätig. Zwischenzeitlich hatte er auch gemeinsam mit Dennis Schmitt interimistisch bei der Eintracht die Profis übernommen. Nun wird er offenbar fester Bestanteil des Trainerteams.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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