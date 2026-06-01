VfB: Nächster Zweitligist will Hellstern

Der VfB Stuttgart kann sich den Leihverein für Florian Hellstern mehr oder weniger aussuchen. Wie die ‚Nürnberger Nachrichten‘ berichten, ist inzwischen auch die SpVgg Greuther Fürth ins Rennen um den 18-Jährigen eingestiegen. Die beste Karten hat dem Vernehmen nach aktuell Energie Cottbus, aber auch der SC Paderborn und der VfL Osnabrück sind interessiert.

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Beim Kleeblatt steht im Sommer ein großer Umbruch an, in der abgelaufenen Saison hat Silas Prüfrock (21), als vierter Torhüter in die Spielzeit gestartet, ab dem 22. Spieltag übernommen und in der Relegation den Klassenerhalt gesichert. Dem Bericht zufolge arbeitet das Kleeblatt auch daran, die Leihspieler Jan Elvedi (29) und Paul Will (27) im Verein zu halten.