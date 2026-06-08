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Konaté hat unterschrieben

von David Hamza - Quelle: RMC
Ibrahima Konaté klärt den Ball @Maxppp

Ibrahima Konaté (27) schließt sich Real Madrid an. Laut ‚RMC‘ hat der Innenverteidiger einen bis 2030 datierten Vertrag bei den Königlichen unterschrieben. Konaté kommt ablösefrei vom FC Liverpool, sein Kontrakt an der Anfield Road läuft Ende Juni aus.

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Schon vor wenigen Tagen hatte Real-Präsident Florentino Pérez angekündigt: „Meine erste Neuverpflichtung ist Ibrahima Konaté.“ Nun, da Pérez die Präsidentschaftswahlen am gestrigen Sonntag gewonnen hat, wurde der Transfer final zu Papier gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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