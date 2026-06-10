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Offiziell Premier League

Jiménez-Wechsel besiegelt

von David Hamza - Quelle: wolves.co.uk
Raúl Jiménez nach einem Tor @Maxppp

Raúl Jiménez kehrt zu den Wolverhampton Wanderers zurück. Der 35-jährige Mittelstürmer kommt vom FC Fulham und unterschreibt beim Premier League-Absteiger einen Vertrag bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison. Vor drei Jahren war Jiménez von den Wolves zu Fulham gewechselt.

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In der abgelaufenen Saison erzielte er neun Tore in 36 Ligaspielen. Ehe er wieder für Wolverhampton die Schuhe schnürt, nimmt der 126-fache mexikanische Nationalspieler in seinem Heimatland an der WM teil.

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