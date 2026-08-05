Felix Nmecha wird in diesem Sommer aller Voraussicht nach bei Borussia Dortmund bleiben. „Einen Transfer würde ich im höchsten Maße für unwahrscheinlich halten. Natürlich kann es theoretisch immer mal wieder astronomische Summen geben, aber für Felix Nmecha kann ich das in diesem Sommer ziemlich sicher ausschließen“, zitieren die ‚Ruhr Nachrichten‘ Sportdirektor Ole Book.

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Nmecha gilt bei Newcastle United als Wunschnachfolger für den zum FC Arsenal wechselnden Bruno Guimarães (28). Die Dortmunder Schmerzgrenze für den athletischen Mittelfeldmann liegt dem Vernehmen nach bei 120 Millionen Euro. 2027 darf er für festgeschriebene 80 Millionen wechseln, ein Jahr später kostet Nmecha noch 70 Millionen.