Menü Suche
Kommentar
Premier League

Coventry vor Rekordtransfer

von Simon Martis - Quelle: Tipsbladet
Caleb Yirenkyi will sich gegen Chris Führich durchsetzen @Maxppp

Premier League-Aufsteiger Coventry City steht vor einem Rekordtransfer. Nach Informationen des dänischen Sportmagazins ‚Tipsbladet‘ haben sich die Sky Blues mit dem FC Nordsjaelland auf einen Wechsel von Caleb Yirenkyi geeinigt. Für den ghanaischen Mittelfeldspieler fließen 27 Millionen Euro als fixe Ablöse, weitere drei Millionen sind über Boni möglich. Damit wäre Yirenkyi der teuerste Verkauf der dänischen Superliga-Geschichte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge hat sich der 20-Jährige für das Team von Frank Lampard entschieden, weil ihm dort eine wichtige Rolle in Aussicht gestellt wurde. Ausstehend sind lediglich der Medizincheck und die Vertragsunterschrift. Auch für Coventry wäre Yirenkyi der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Superliga
Coventry
Nordsjælland
Caleb Marfo Yirenkyi

Weitere Infos

Premier League Premier League
Superliga Superliga
Coventry Logo Coventry City
Nordsjælland Logo FC Nordsjælland
Caleb Marfo Yirenkyi Caleb Marfo Yirenkyi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert