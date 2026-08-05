Coventry vor Rekordtransfer

Premier League-Aufsteiger Coventry City steht vor einem Rekordtransfer. Nach Informationen des dänischen Sportmagazins ‚Tipsbladet‘ haben sich die Sky Blues mit dem FC Nordsjaelland auf einen Wechsel von Caleb Yirenkyi geeinigt. Für den ghanaischen Mittelfeldspieler fließen 27 Millionen Euro als fixe Ablöse, weitere drei Millionen sind über Boni möglich. Damit wäre Yirenkyi der teuerste Verkauf der dänischen Superliga-Geschichte.

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Dem Bericht zufolge hat sich der 20-Jährige für das Team von Frank Lampard entschieden, weil ihm dort eine wichtige Rolle in Aussicht gestellt wurde. Ausstehend sind lediglich der Medizincheck und die Vertragsunterschrift. Auch für Coventry wäre Yirenkyi der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte.