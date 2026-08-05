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Kusanovic wechselt

Wie erwartet verleiht der 1. FC Nürnberg Top-Talent Tino Kusanovic. Der 18-jährige Mittelstürmer schließt sich dem SV Ried in Österreich an. Dem Vernehmen nach sichert sich Ried eine Kaufoption.

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