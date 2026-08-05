Kusanovic wechselt
Wie erwartet verleiht der 1. FC Nürnberg Top-Talent Tino Kusanovic. Der 18-jährige Mittelstürmer schließt sich dem SV Ried in Österreich an. Dem Vernehmen nach sichert sich Ried eine Kaufoption.
Unter der Anzeige geht's weiter
ℹ Tino #Kusanovic wechselt auf Leihbasis zur SV Ried!— 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) August 5, 2026
Viel Erfolg in Österreich, Tino! 🙏
Zur Meldung 👉 https://t.co/6TKzCYVMCO#fcn pic.twitter.com/ZDsyhBhDxA
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Meistgelesen
Erkunden