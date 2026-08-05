Der nächste Mittelstürmer könnte Real Madrid verlassen. Wie unter anderem ‚ESPN‘ berichtet, verhandeln die Madrilenen derzeit mit Racing Straßburg über den Transfer von Jacobo Ortega. Der 20-Jährige spielt in der Zweitvertretung der Königlichen.

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Real fordere aktuell acht Millionen Euro und will 50 Prozent der Transferrechte behalten. Der französische Erstligist hofft, die Ablöse noch etwas zu drücken. Vertraglich ist Ortega bis 2029 an Real gebunden.