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Bundesliga

Wimmer will Blitz-Wechsel

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Auf Patrick Wimmer und seinen Gegenspieler wirken enorme G-Kräfte @Maxppp

Geht es nach Patrick Wimmer, unterschreibt er noch vor dem Abflug zur WM in Amerika am Donnerstag bei einem neuen Verein. Laut ‚Sky‘ hat der Österreicher den VfL Wolfsburg über seinen Abschied informiert und will jetzt schnell Nägel mit Köpfen machen. Die Entscheidung falle zwischen der TSG Hoffenheim und Brighton & Hove Albion.

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Wimmer darf nach dem Abstieg für festgeschriebene zehn Millionen Euro wechseln. Eintracht Frankfurt zeigt ebenfalls Interesse am 25-jährigen Offensivmann, scheint aber leer auszugehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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