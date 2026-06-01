Hannover: Boldt klärt Trainerfrage

Christian Titz wird trotz des verpassten Aufstiegs auch in der kommenden Saison bei Hannover 96 an der Seitenlinie stehen. Das bekräftigte der neue Sportgeschäftsführer und CEO Jonas Boldt auf seiner Antrittspressekonferenz: „Ich habe mit Ralf Becker (Sportdirektor, Anm. d. Red.) und Christian Titz zwei Personen, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite. Und damit kann ich auch die letzten Zweifel ausräumen, ob da irgendjemand wackelt oder nicht. Ich bin nicht der Typ, der schnell mit dem Finger auf jemanden zeigt und sagt: Du bist schuld. Der muss weg.“

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Boldt selbst hat große Ziele und hohe Ambitionen mit den 96ern: „Mein erster Impuls war nicht sofort: Ja, das mache ich. Sondern das musste etwas reifen. Es war nicht unbedingt mein Ziel, wieder in der zweiten Liga zu arbeiten. Aber einer der Impulse war, wieder eine Rolle einzunehmen, in der ich Verantwortung haben und die Verantwortung vorleben kann. Ich bin eher Gestalter als Verwalter. […] Das Ziel und der Wunsch, irgendwann wieder oben dabei zu sein, ist zum Glück da.“