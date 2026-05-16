Bayern-Vorstoß bei Gvardiol?

Kehrt Josko Gvardiol im Sommer in die Bundesliga zurück? Wie Lothar Matthäus in seiner Funktion als ‚Sky‘-Experte beim heutigen Heimspielsieg des FC Bayern gegen den 1. FC Köln (5:1) verriet, befasst sich der FC Bayern mit dem ehemaligen Abwehrspieler von RB Leipzig.

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„Ich habe gehört, dass da ein bisschen vorgefühlt wird“, so Matthäus. Bayern habe sich über den 25-jährigen Linksfuß erkundigt. Über die Resonanz des Vorstoßes ließ Matthäus nichts verlauten.

Zwei Fliegen mit einer Klappe?

Rein sportlich könnte Gvardiol sehr gut passen. Min-jae Kim (29) und Hiroki Ito (27) sind heiße Abschiedskandidaten, zudem ist die Linksverteidiger-Position mit dem verletzungsanfälligen Alphonso Davies (25) nicht doppelt besetzt. Gvardiol kann beide Positionen bekleiden.

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Allerdings ist der Kroate noch bis 2028 an City gebunden und abgesehen von seiner schweren Schienbeinverletzung unter Pep Guardiola meist gesetzt. Entsprechend ist fraglich, ob die Bayern hier einen Fuß in die Tür bekommen. Helfen könnte die Verbindung von Sportvorstand Max Eberl zu Gvardiol. Beide arbeiteten einst in Leipzig zusammen.