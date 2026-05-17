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Gladbach: Polanski weiter auf dem Prüfstand

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
1 min.
Eugen Polanski steht bei Borussia Mönchengladbach in der Kritik @Maxppp

Trotz des überzeugenden 4:0-Erfolgs im abschließenden Saisonspiel gegen die TSG Hoffenheim ist die Zukunft von Trainer Eugen Polanski bei Borussia Mönchengladbach weiter in der Schwebe. Sportdirektor Rouven Schröder kündigte nach Spielschluss gegenüber ‚Sky‘ an, sich mit der Entscheidung Zeit lassen zu wollen: „Wir werden uns die ganze Woche definitiv Zeit nehmen, um Dinge zu besprechen und dann voll überzeugt auszurichten für die neue Saison.“

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Trotz eines Vertrags bis 2028 steht der Coach nach vielen dürftigen Leistungen seiner Mannschaft in der abgelaufenen Saison auf dem Prüfstand. Dies bestätigte Schröder, wollte sich aber nicht zu einer Aussage hinreißen lassen, wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist: „Es gibt keine Timeline.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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