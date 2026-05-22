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Bundesliga

Umdenken bei Tabakovic?

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Haris Tabakovic beim Torjubel @Maxppp

Womöglich hat Haris Tabakovic doch eine Zukunft bei der TSG Hoffenheim. Die ‚Bild‘ schließt nicht aus, dass der Europapokal-Teilnehmer für die kommende Saison mit dem Angreifer plant, der als Leihspieler von Borussia Mönchengladbach starke Leistungen zeigte (15 Scorerpunkte in 32 Partien).

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Zuletzt hieß es eigentlich, dass die TSG den bosnischen Nationalspieler (zehn Länderspiele) ein Jahr vor Vertragsende gerne verkaufen würde. Der OSC Lille, Leeds United und der VfL Wolfsburg wurden schon als Interessenten gehandelt. Bitter für den 31-Jährigen aber, dass er sich kürzlich einen Mittelfußbruch zugezogen hat.

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