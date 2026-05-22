Fast fix: Gladbach gelingt Überraschungstransfer

Borussia Mönchengladbach kann bald die nächste Baustelle schließen. Wie der ukrainische Journalist Igor Burbas berichtet, steht Yukhym Konoplya ganz dicht vor dem Wechsel an den Niederrhein.

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Der 26-jährige Rechtsverteidiger kommt von Shakhtar Donetsk, das 50 Prozent der Weiterverkaufsrechte behalte. Bei ‚Sky‘ ist derweil die Rede von einem ablösefreien Transfer, der Medizincheck stehe bald an. Im Winter bemühte sich auch Werder Bremen um Konoplya.

Der 27-fache ukrainische Nationalspieler wurde mit Shakhtar dreimal Meister und lief auch schon 15 Mal in der Champions League auf. In Gladbach könnte Konoplya als Ersatz für Joe Scally (23) vorgesehen sein. Der US-Amerikaner liebäugelt mit einem Wechsel in die Premier League.