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Bundesliga

„Ab Mittwoch weg“ – der Stand bei Undav

von David Hamza
1 min.
Deniz Undav klatscht @Maxppp

Fabian Wohlgemuth hat sich zum aktuellen Stand der Vertragsverhandlungen mit Deniz Undav geäußert. „Das Allerwichtigste ist, nicht direkt wieder nach vorn loszurennen“, erklärte der Sportvorstand des VfB Stuttgart nach dem gestrigen DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern (0:3). „Natürlich“, so Wohlgemuth weiter, sei „die Sommerpause arbeitsam, da geht es um Transfers und darum, die Mannschaft zu verstärken. Aber es ist auch wichtig, sportlich und wirtschaftlich im langfristigen Denken zu bleiben.“

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Undavs Vertrag läuft 2027 aus. Ihm liegt dem Vernehmen nach ein Angebot zur Verlängerung vor, das ihm das vereinsinterne Rekordgehalt von sechs Millionen Euro jährlich bescheren würde. Der 29-jährige Stürmer selbst sagte gestern mit Blick auf die anstehende WM-Vorbereitung mit der deutschen Nationalmannschaft: „Ab Mittwoch bin ich weg. Schauen wir mal, was bis dahin passiert.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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