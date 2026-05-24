43 Millionen: BVB mit Wunschspieler einig

Das Dortmunder Interesse an Diego Moreira (21) ist seit vielen Wochen verbrieft. In den Bemühungen um den Außenstürmer ist dem BVB angeblich ein erster entscheidender Durchbruch gelungen.

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Transfer-Experte Mohamed Toubache-Ter vermeldet eine Einigung zwischen Schwarz-Gelb und dem belgischen Linksfuß (zwei Länderspiele). Das Problem: Racing Straßburg fordere aktuell eine Sockelablöse von 38 Millionen Euro plus fünf Millionen Boni. Für Dortmund wäre das ein neuer Rekordeinkauf.

Interesse an Moreira, der noch bis 2029 in Straßburg unter Vertrag steht, soll auch Ligue 1-Rivale Stade Rennes signalisieren. Moreira kommt in dieser Saison auf 14 Torbeteiligungen (fünf Tore, neun Assists) in 42 Pflichtspielen. Meist agiert er über Rechts- oder Linksaußen, kam aber auch als Schienenspieler oder Linksverteidiger zum Einsatz.