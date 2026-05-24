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Bundesliga

43 Millionen: BVB mit Wunschspieler einig

Borussia Dortmund ist sich mit einem Wunschspieler einig geworden. Eine große Hürde bleibt die Ablösesumme.

von David Hamza
1 min.
Ole Book berät sich mit BVB-Coach Niko Kovac @Maxppp

Das Dortmunder Interesse an Diego Moreira (21) ist seit vielen Wochen verbrieft. In den Bemühungen um den Außenstürmer ist dem BVB angeblich ein erster entscheidender Durchbruch gelungen.

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Transfer-Experte Mohamed Toubache-Ter vermeldet eine Einigung zwischen Schwarz-Gelb und dem belgischen Linksfuß (zwei Länderspiele). Das Problem: Racing Straßburg fordere aktuell eine Sockelablöse von 38 Millionen Euro plus fünf Millionen Boni. Für Dortmund wäre das ein neuer Rekordeinkauf.

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Interesse an Moreira, der noch bis 2029 in Straßburg unter Vertrag steht, soll auch Ligue 1-Rivale Stade Rennes signalisieren. Moreira kommt in dieser Saison auf 14 Torbeteiligungen (fünf Tore, neun Assists) in 42 Pflichtspielen. Meist agiert er über Rechts- oder Linksaußen, kam aber auch als Schienenspieler oder Linksverteidiger zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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