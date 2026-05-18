Schock-Nachricht für Tabakovic

Allem Anschein nach verpasst Haris Tabakovic die diesjährige Weltmeisterschaft. Informationen des Portals ‚Klix.ba‘ zufolge hat sich der Leihstürmer von Borussia Mönchengladbach beim letzten Saisonspiel gegen die TSG Hoffenheim (4:0) einen Knöchelbruch gezogen. Die Ausfallzeit wird auf mindestens drei Monate geschätzt.

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Womöglich muss sich Tabakovic sogar einer Operation unterziehen, dann droht ihm eine Pause von bis zu einem halben Jahr. In der laufenden Spielzeit überzeugte der 31-Jährige, der in den WM-Kader von Bosnien-Herzegowina berufen wurde, mit 15 Toren und drei Vorlagen in 35 Pflichtspielen. Abzuwarten bleibt, inwiefern sich die schwere Verletzung auf einen Sommertransfer auswirkt. Unter anderem der VfL Wolfsburg wurde zuletzt mit dem Goalgetter in Verbindung gebracht, im Kraichgau steht er bis 2027 unter Vertrag.