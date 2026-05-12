Drei Szenarien bei Gomez

Die Zukunft von Joe Gomez (28) ist nach aktuellem Stand völlig offen. „Ich glaube, alles ist möglich. Ich weiß es nicht ist die ehrliche Antwort. Ich habe nur noch ein Jahr vor mir, also weiß ich es nicht, aber was auch immer sein soll, wird wohl so kommen, denke ich“, zitiert ‚The Athletic‘ den Defensiv-Allrounder des FC Liverpool.

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Aus dem 2027 auslaufenden Vertrag ergeben sich drei mögliche Szenarien. Das anstehende Transferfenster im Sommer ist für die Reds die letzte Möglichkeit, eine adäquate Ablöse für Gomez zu erzielen. Dass Liverpool den gebürtigen Londoner als Kaderoption behält und sich die Wege dann nach Vertragsablauf trennen, ist neben einer Ausdehnung des Kontrakts ebenfalls eine Option. „Ich bin so dankbar, dass ich diese Zeit hier bei diesem Verein hatte. Ich werde immer dankbar sein, dass ich elf Jahre an einem Ort wie diesem verbringen durfte. Ich kann nur dankbar sein“, so Gomez mit Blick auf seine bisherige Zeit an der Anfield Road.